Verona, 16enne muore annegato in una piscina

A Verona, un ragazzo di 16 anni è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Il giovane, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma per alcune patologie che lo limitavano, si sarebbe allontanato da un centro professionale, dove stava seguendo un percorso scolastico, prima di introdursi nella proprietà, annegando nella piscina esterna. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.