Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni | Il direttore Cardinali: "In attesa di tempi migliori"

Mario Cardinali, quasi 90enne, ha sottolineato "la crisi sempre più profonda della carta, a dettar la nuova legge dell'editoria" e anche per il mensile i costi ormai son arrivati a superare gli incassi. "Coraggio, amici e collaboratori cari. Vediamo - conclude - se dopo aver ripreso fiato ce la faremo una volta ancora. E per intanto pigliatevi, oltre all'abbraccio affettuoso, anche il mio sentitissimo grazie per quanto finora avete fatto, nel contribuire a tenere alto il prestigio d'una storica bandiera d'irriverenza satirica".