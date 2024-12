Una pensionata di 80 anni è stata investita e uccisa da un'auto al confine tra i Comuni di Calolziocorte e Vercurago, in provincia di Lecco. L'anziana è stata travolta dalla vettura mentre stava scendendo dal marciapiede per attraversare la strada nei pressi di un incrocio. L'automobilista, una 40enne, è stata soccorsa in stato di shock.