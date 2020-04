Vercelli, sacerdote fermato in auto evita la multa: "Vado a fare un esorcismo"

Fermato dalla polizia locale dell’Unione Bassa Sesia ad Arborio, nel Vercellese, un sacerdote che viaggiava in auto, per giustificare lo spostamento, ha presentato un'autocertificazione in cui diceva di dover andare a fare un esorcismo, per scacciare una presunta presenza demoniaca. "L’autocertificazione che il sacerdote ha presentato era inoppugnabile, corredata dalle credenziali firmate dall’arcivescovo. E’ stato quindi lasciato passare senza la verbalizzazione della contravvenzione", ha spiegato il comandate della polizia locale Pierangelo Daglia. Lo riporta La Stampa.