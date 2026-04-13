Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 12enne

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L'uomo è stato colpito da un palo della luce mentre la ragazzina è stata travolta da un albero caduto al suolo
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Due vittime a causa del forte vento in Puglia. Si tratta di un operaio di 38 anni colpito da un palo della luce caduto per il forte vento a Taranto e di una ragazzina di appena 12 anni travolta da una pianta, anch'essa abbattuta dal forte vento.
Un operaio è morto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni: l'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche il pubblico ministero di turno.
Dramma anche a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale locale già senza vita.
Alcuni pannelli metallici di copertura di edifici dell'Università di Bari che si trovano all'interno del campus universitario si sono staccati a causa delle forti raffiche di vento di scirocco e sono volati per terra. Per questa ragione UniBa ha disposto l'evacuazione degli studenti e del personale. Un analogo provvedimento di evacuazione è stato disposto a scopo precauzionale dal Politecnico che ha sede all'interno dello stesso campus.