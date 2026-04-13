Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 12enne

Un operaio è morto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni: l'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche il pubblico ministero di turno.