Ventimiglia, inseguito da polizia riesce a fuggire: caccia all'uomo

La polizia di Ventimiglia sta dando la caccia a un uomo che è riuscito a fuggire a piedi dopo un lungo inseguimento in auto terminato in un cantiere dove il fuggitivo è rimasto bloccato con il proprio veicolo. L'uomo, su una vettura con targa svizzera, non si era fermato all'alt della polizia imboccando a forte velocità le strade della città. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.