Ventimiglia (Imperia), incidente su un cavalcavia: due morti

A Ventimiglia (Imperia) due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sul cavalcavia di Roverino.

Nello scontro sono rimasti coinvolti due auto e uno scooter. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna. Ferite lievi invece per il conducente dell'altra vettura e per un'altra donna e per il giovane in sella alla moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario.