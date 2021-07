Ventimiglia, 13enne chiede al parroco di poter fare la chierichetta ma lui dice no: "Solo maschi"

Chiede al parroco di poter fare la chierichetta in chiesa, ma lui le dice che non può farlo perché "è un compito riservato ai maschietti". E' accaduto nella cattedrale di Ventimiglia Alta (Imperia) . Protagonista una tredicenne di Lecco, la cui famiglia è originaria della Riviera e comunque trascorre da tempo la villeggiatura estiva nella città di confine. "Tutto ciò che riguarda il servizio all'altare nella storia della liturgia è sempre stato un compito essenzialmente di maschi, i chierici. Poi, non bastando più un servizio esclusivamente di chierici o seminaristi la chiesa ha deciso di sostituire la loro figura con quella dei ragazzini", spiega Thomas Le Bourhis , il sacerdote in questione.

La reazione della madre della ragazza - "Ho parlato col parroco, che tra l'altro ha pure battezzato mia figlia e la conosce bene, visto che in passato ha già ricoperto il ruolo di chierichetta con lui - afferma la madre della ragazzina -. Mi ha spiegato che il compito si addice più a un maschio, visto che la parola chierichetto deriva da chierico. Ho ascoltato la sua opinione, anche se non la condivido e per questo motivo ho cambiato parrocchia".

Le motivazioni del sacerdote - Il Vaticano ha aperto anche alle chierichette ma è discrezione del sacerdote affidare il compito a un maschio o a una femmina. A stupire la madre della ragazza, però, è il fatto che in passato lo stesso parroco aveva fatto salire sua figlia sull'altare. "E' possibile che sia accaduto nel primo o secondo anno in cui sono arrivato, avendo ancora a disposizione i chierichetti del mio predecessore - spiega Le Bourhis - ma la consuetudine è andata pian piano scemando. Ho spiegato alla mamma che storicamente il chierichetto viene scelto tra i maschi, perché come indica il nome si tratta di un piccolo chierico".

Don Thomas conclude spiegando che ha da poco acquistato i vestiti con la talarina rossa per i chierichetti. Altro motivo che lo avrebbe spinto a negare alla ragazzina quel ruolo. "La talare - spiega dettagliando - è per noi sacerdoti, non si è mai vista una suora indossare questo paramento".