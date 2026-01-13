Venezuela, l’inviata di “Quarta Repubblica” insultata alla manifestazione pro Maduro

I manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno spinto e cacciato con aggressività la giornalista in piazza di Santa Maria Maggiore a Roma
La giornalista di "Quarta Repubblica" Giorgia Mennuni si è recata alla manifestazione in piazza Santa Maria Maggiore a Roma in in supporto dell'ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro in compagnia di Andres, un esule venezuelano che da otto anni vive e lavora a Roma.
Dopo pochi minuti la situazione è degenerata, i due si sono ritrovati circondati dai manifestanti e quella che doveva essere una manifestazione pacifica si è trasformata in un'aggressione: alcuni partecipanti erano a volto coperto, altri hanno spinto la giornalista e il ragazzo, cacciandoli via.
Poco dopo la giornalista e Andres si sono ritrovati fuori dalla manifestazione e identificati dalla polizia.
"Io voglio capire cosa abbiamo fatto di male", le parole del venezuelano Andres, che inoltre si chiede perché non lui non possa entrare in una piazza dove sono presenti le bandiere del suo Paese.