Venezia, tragedia alla Festa del Redentore: giovane muore sbalzato da barca

Tragedia alla Festa del Redentore, a Venezia: un ragazzo è morto dopo essere stato sbalzato in mare da una piccola imbarcazione su cui si trovava e che, per cause da accertare, ha urtato violentemente una briccola, i pali che segnano le vie navigabili in laguna.

L'incidente è avvenuto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che, dopo alcune ricerche, hanno recuperato il corpo senza vita del giovane, morto verosimilmente per annegamento.