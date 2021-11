Venezia teme l'acqua alta: piazza San Marco parzialmente allagata anche con il Mose attivato

Dopo il picco di 139 centimetri registrato lunedì sera, a Venezia persistono le condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta, con la conseguente riattivazione del Mose. Alle 9:00 si è verificata una massima di 96 centimetri sul medio mare, che ha allagato meno del 5% del centro storico, compresa piazza San Marco. E per le prossime ore le previsioni metereologiche non promettono bene.

Nelle prossime ore, infatti, è atteso un nuovo picco oltre il metro, pari a 115 centimetri alle ore 21:20. In preallarme le squadre del Mose per il possibile sollevamento delle barriere, il cui avvio è programmato alle ore 18. Permangono le condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a venerdì prossimo, 5 novembre.

Al momento, comunque, c'è da registrare che la pioggia torrenziale non ha trovato alcuno sbocco per defluire e si sono formate gigantesche pozzanghere che hanno allagato parte di San Marco. Case e negozi sono invece rimasti asciutti e l'angoscia di affrontare un'emergenza improvvisa, come capitato più volte in passato, è stata scongiurata.