Droga, spaccio anche vicino a scuole nel Veneziano: tre arresti

I carabinieri della compagnia di Portogruaro (Venezia) hanno arrestato tre indagati, due gambiani e un nigeriano, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione e traffico di stupefacenti commesso anche in prossimità di scuole. Secondo quanto emerso dalle indagini gli stupefacenti (eroina, hashish e marijuana) venivano spacciati prevalentemente in diversi luoghi di aggregazione di giovani quali località balneari e nei pressi di istituti scolastici. Il volume di affari stimato è di diverse migliaia di euro.