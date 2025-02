Un operaio è in gravi condizioni dopo essere precipitato da un tetto dove stava lavorando. Il fatto è avvenuto a Noale (Venezia) all'interno di un cantiere. L'uomo è caduto da circa 4 metri di altezza mentre lavorava sul tetto in ristrutturazione di un'abitazione storica. Il ferito è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre.