Venezia, lieto fine per le uova rubate: ricomprate da un anonimo donatore 

Si chiude con un lieto fine la vicenda delle uova di Pasqua che erano state rubate: sono state ricomprate per permettere così a Federica Toffanin, mamma di Lavinia Zanda, una bimba morta a 8 anni per una malattia rara nell'agosto dell'anno scorso, di avviare un'altra raccolta fondi benefica. La donazione è di un imprenditore del posto, che ha voluto rimanere anonimo, che ha contattato i carabinieri per chiedere di fare da tramite con i volontari dell’hospice oncologico di Padova. Ma non non solo.