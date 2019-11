Venezia, il Cdm stanzia 20 milioni per i primi soccorsi

Venti milioni di euro per i danni dell'acqua alta a Venezia: sono le risorse che il Consiglio dei ministri, convocato per dichiarare lo stato d'emergenza nella Laguna, starebbe per approvare. E' quanto si apprende da fonti di governo, secondo le quali si tratta di uno stanziamento per far fronte ai primi soccorsi. Per venerdì è stata disposta la chiusura delle scuole nel centro storico e e sulle isole in seguito alle previsioni meteo avverse.