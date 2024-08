Venezia, gruppi più piccoli di turisti e stop agli altoparlanti: ecco le nuove regole

Sono centinaia i turisti stranieri, soprattutto nordamericani, che sbarcano di prima mattina dai "lancioni" che approdano sulla Riva degli Schiavoni, tra l'Arsenale e il molo di San Marco. Dall'1 agosto ad attenderli ci sono le guide specializzate organizzate secondo la nuova normativa emanata dall'assessorato comunale al Turismo, che prevede il limite massimo di venticinque persone per gruppo. I viaggiatori vengono quindi divisi in piccoli contingenti, e forniti ciascuno di micro radio riceventi perché il nuovo regolamento vieta l'uso di altoparlanti da parte della guida - come invece avveniva finora - e l'obbligo di audioguida sopra le dieci persone. Tra le nuove regole, anche il divieto per i gruppi accompagnati di sostare in luoghi come i ponti o le rampe di accesso a essi, causando intralcio alla circolazione dei pedoni.