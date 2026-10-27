Concordia Sagittaria (Venezia), auto contro platano: muore 27enne

Una 27enne è morta schiantandosi contro un platano intorno alle 6.30 di martedì lungo la strada provinciale 42 Jesolana, nel territorio comunale di Concordia Sagittaria, nel Veneziano. La conducente, residente in Friuli Venezia Giulia, ha perso il controllo dell'auto per cause in corso di accertamento e ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, che hanno estratto la giovane dall'abitacolo. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.