Venezia "compie" 1600 anni, al via le celebrazioni | Il sindaco: "L'Italia è viva"

Per l'occasione il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo, con valore di 1,15 euro e tiratura di 500 mila esemplari. E' stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa su carta bianca, con bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce la xilografia "La Veduta di Venezia a volo d'uccello" di Iacopo de' Barbari, datata 1500, le cui matrici originali in legno e un esemplare sono conservati al Museo Correr di Venezia; in alto, a destra, è riprodotto il logo di Venezia 1600, che rappresenta la colonna con il leone alato di piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le aperture tipiche della facciata del Palazzo Ducale.

Gli auguri anche da Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento: "1600 anni fa nasceva la città di Venezia - scrive su Facebook - un luogo unico al mondo che assieme alla Laguna rappresenta uno dei più preziosi patrimoni dell'umanità".