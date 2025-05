Venezia, cade da catamarano e rimane impigliata nell'elica: muore donna

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. La donna potrebbe essere rimasta agganciata, per una disattenzione, a una cima e poi, forse per uno scossone causato da un'onda, avrebbe perso l'equilibrio, finendo in acqua. E qui avrebbe urtato l'elica del motore, rimanendo bloccata. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi che la giovane era in difficoltà in acqua, chiamando subito i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute rapidamente via laguna, hanno incontrato difficoltà a raggiungere la donna a causa della conformazione complessa dell’area. Vista la situazione critica, dalla centrale operativa di Venezia è stato disposto l’invio dell’elicottero Drago 160, decollato dalla base di Tessera con a bordo i tecnici del Reparto Volo.