Venezia, Avs e laboratorio occupato Morion: "Aggrediti da un gruppo di estrema destra con Jolly Time" | Ma lui nega

Sempre il giornale riporta le parole di Federica Toninello, del Morion: "Li abbiamo visti passare e abbiamo notato JollyTime". A innescare la miccia, come ricostruisce Il Gazzettino, sarebbero stati cori dal gruppo di Toninello e una t-shirt antifascista indossata da un amico di lei. "Hanno iniziato ad alzare le mani con pugni e calci durati 3-4 minuti. Anche alle ragazze. Hanno utilizzato pure lo spray al peperoncino. Nessuno è intervenuto per placare la violenza, se non una giovane di passaggio che ha gridato loro di andarsene - ha aggiunto Toninello -. Queste persone fanno arti marziali. Alcuni di noi sono dovuti andare al pronto soccorso. Varie le contusioni: chi con la faccia gonfia e chi, come Giovanni (Fassioli, ndr), con un taglio profondo sul sopracciglio. Un ragazzo invece andrà a fare le radiografie al braccio, per sospetta frattura. Nessuna denuncia per ora, ma procederemo".