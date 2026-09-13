Venezia, Avs e laboratorio occupato Morion: "Aggrediti da un gruppo di estrema destra con Jolly Time" | Ma lui nega
Citato tra i presenti l'influencer anti degrado replica: "Mai alzato le mani verso nessuno, mi sono ritrovato spintonato dal fronte opposto"
© Facebook - Laboratorioccupato Morion
Alleanza Verdi e Sinistra e laboratorio occupato Morion hanno denunciato di aver subito un'aggressione a Venezia sabato da un gruppo ritenuto di estrema destra. "Alcuni compagni e alcune compagne sono stati aggrediti a Venezia, in pieno giorno, da una decina di neofascisti, fra cui il noto 'influencer' di estrema destra JollyTime: prima con spray al peperoncino, poi con un'aggressione fisica. Tra le persone aggredite c'è anche Giovanni Fassioli, consigliere nella Municipalità di Venezia Murano Burano per Alleanza Verdi e Sinistra. I compagni e le compagne coinvolti si trovano ora al pronto soccorso con diverse contusioni e prognosi di alcuni giorni", ha dichiarato sabato Avs Venezia. Anche Marion, sui social, parla di ragazzi finiti in ospedale "con ferite e concussioni piuttosto serie".
Jolly Time: "Mai colpito nessuno"
JollyTime ha detto che, riporta Il Gazzettino, "quanto accaduto è stata una reazione a cori, spinte verso di lui e il gruppo con cui era in città e utilizzo di spray al peperoncino". Ha inoltre dichiarato, si legge ancora sul quotidiano, di "non aver mai alzato le mani verso nessuno e di essersi ritrovato spintonato dal fronte opposto".
"'Cosa faccio di male?', ho cominciato a dire. 'Siete voi, comunisti, che non volete bene alla vostra città'. Io ero davanti, gli altri del mio gruppo dietro, venuti in aiuto. Continuavo a dire che non era quello il modo di comportarsi, che non era la soluzione. Non siamo criminali", ha detto JollyTime, come riporta Il Gazzettino.
Sempre il giornale riporta le parole di Federica Toninello, del Morion: "Li abbiamo visti passare e abbiamo notato JollyTime". A innescare la miccia, come ricostruisce Il Gazzettino, sarebbero stati cori dal gruppo di Toninello e una t-shirt antifascista indossata da un amico di lei. "Hanno iniziato ad alzare le mani con pugni e calci durati 3-4 minuti. Anche alle ragazze. Hanno utilizzato pure lo spray al peperoncino. Nessuno è intervenuto per placare la violenza, se non una giovane di passaggio che ha gridato loro di andarsene - ha aggiunto Toninello -. Queste persone fanno arti marziali. Alcuni di noi sono dovuti andare al pronto soccorso. Varie le contusioni: chi con la faccia gonfia e chi, come Giovanni (Fassioli, ndr), con un taglio profondo sul sopracciglio. Un ragazzo invece andrà a fare le radiografie al braccio, per sospetta frattura. Nessuna denuncia per ora, ma procederemo".
"In questa città non c'è spazio per chi ricorre alla violenza o usa i social per alimentare tensioni e odio", ha commentato il sindaco Simone Venturini, il quale ha detto di essere in contatto con prefetto e questura per ricostruire la dinamica dei fatti.