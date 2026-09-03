Venezia, scoperto ex condominio trasformato in albergo abusivo: denunciato il titolare

I residenti chiedono vendetta contro chi continua a lucrare sul turismo: gli appartamenti della palazzina in questione sono stati trasformati in ben 24 camere d'albergo raggiungendo così 48 posti letto complessivi. Il reato - come riportato da Il Gazzettino - sarebbe stato commesso da una società locale il cui titolare riuscita essere proprio un cittadino veneziano.



La trasformazione della palazzina Il rapporto del reato è stato inviato alla Procura il 27 agosto, in seguito a una serie di controlli effettuati nei mesi precedenti dai quali erano emerse alcune irregolarità. La palazzina dunque era stata trasformata esattamente in una struttura alberghiera e presentava - nel vano di ingresso comune - addirittura una "reception", collegata alla struttura principale (regolare), per garantire assistenza a chi vi soggiornava, come una struttura ricettiva a tutti gli effetti. In tutti gli appartamenti erano stati fatti sparire appositamente gli angoli cottura, trasformando così i locali di soggiorno-cottura in nuove camere per gli ospiti. Da tutti gli spazi recuperati, poi, sarebbero state ricavate le 24 stanze.