Venezia, scoperto ex condominio trasformato in albergo abusivo: denunciato il titolare

Nel sestiere di Cannaregio, a Venezia, è stata scoperta la presenza di una struttura abusiva che da condominio si è trasformata in albergo, rigorosamente costituito da 24 camere, per un totale di 48 posti letto. Tra i residenti è subito scoppiata l'indignazione, soprattutto se si pensa a quanto sia difficile trovare casa in una città come Venezia, dove i prezzi degli affitti lievitano sempre più. Questo cambio di "destinazione d'uso" è costato - al titolare della società a cui è intestata la palazzina - una denuncia penale.
Il fascicolo è nelle mani della Procura della Repubblica
I residenti chiedono vendetta contro chi continua a lucrare sul turismo: gli appartamenti della palazzina in questione sono stati trasformati in ben 24 camere d'albergo raggiungendo così 48 posti letto complessivi. Il reato - come riportato da Il Gazzettino - sarebbe stato commesso da una società locale il cui titolare riuscita essere proprio un cittadino veneziano.
Successivamente sono stati rimossi tutti i locali antibagno, chiudendo anche il "foro finestra" del primo piano in modo tale da poter installare un lavello o anche delle docce. Infine, è stato recuperato dello spazio anche nel sottotetto per aggiungere così un'ulteriore camera con bagno in quella che doveva fare esclusivamente da soffitta. Inoltre, i controlli hanno rilevato anche la presenza di un impianto di climatizzazione al piano terra, vicino all'uscita dalla reception.
Chi è il proprietario
La struttura trasformata da condominio ad albergo sarebbe intestata a un'unica società veneziana già proprietaria di diversi alberghi nel centro storico. Da quanto è emerso dai controlli - prosegue il quotidiano - gli ospiti delle stanze ricavate dai quattro precedenti appartamenti - erano "regolarmente" registrati e gli venivano offerti servizi tipicamente alberghieri come per esempio la prima colazione.