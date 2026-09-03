24 stanze e 48 posti letto

Venezia, scoperto ex condominio trasformato in albergo abusivo: denunciato il titolare

L'uomo, cittadino veneziano, gestisce altre strutture turistiche nel centro città

03 Set 2026 - 16:47
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Nel sestiere di Cannaregio, a Venezia, è stata scoperta la presenza di una struttura abusiva che da condominio si è trasformata in albergo, rigorosamente costituito da 24 camere, per un totale di 48 posti letto. Tra i residenti è subito scoppiata l'indignazione, soprattutto se si pensa a quanto sia difficile trovare casa in una città come Venezia, dove i prezzi degli affitti lievitano sempre più. Questo cambio di "destinazione d'uso" è costato - al titolare della società a cui è intestata la palazzina - una denuncia penale.

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Il fascicolo è nelle mani della Procura della Repubblica

 I residenti chiedono vendetta contro chi continua a lucrare sul turismo: gli appartamenti della palazzina in questione sono stati trasformati in ben 24 camere d'albergo raggiungendo così 48 posti letto complessivi. Il reato - come riportato da Il Gazzettino - sarebbe stato commesso da una società locale il cui titolare riuscita essere proprio un cittadino veneziano.

La trasformazione della palazzina Il rapporto del reato è stato inviato alla Procura il 27 agosto, in seguito a una serie di controlli effettuati nei mesi precedenti dai quali erano emerse alcune irregolarità. La palazzina dunque era stata trasformata esattamente in una struttura alberghiera e presentava - nel vano di ingresso comune - addirittura una "reception", collegata alla struttura principale (regolare), per garantire assistenza a chi vi soggiornava, come una struttura ricettiva a tutti gli effetti. In tutti gli appartamenti erano stati fatti sparire appositamente gli angoli cottura, trasformando così i locali di soggiorno-cottura in nuove camere per gli ospiti. Da tutti gli spazi recuperati, poi, sarebbero state ricavate le 24 stanze.

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Successivamente sono stati rimossi tutti i locali antibagno, chiudendo anche il "foro finestra" del primo piano in modo tale da poter installare un lavello o anche delle docce. Infine, è stato recuperato dello spazio anche nel sottotetto per aggiungere così un'ulteriore camera con bagno in quella che doveva fare esclusivamente da soffitta. Inoltre, i controlli hanno rilevato anche la presenza di un impianto di climatizzazione al piano terra, vicino all'uscita dalla reception.

Chi è il proprietario

 La struttura trasformata da condominio ad albergo sarebbe intestata a un'unica società veneziana già proprietaria di diversi alberghi nel centro storico. Da quanto è emerso dai controlli - prosegue il quotidiano - gli ospiti delle stanze ricavate dai quattro precedenti appartamenti - erano "regolarmente" registrati e gli venivano offerti servizi tipicamente alberghieri come per esempio la prima colazione.

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