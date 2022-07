West Nile, morto un anziano colpito dal virus a Padova

Un anziano di 83 anni a Piove di Sacco, in provincia di Padova, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile al quale era risultato positivo.

Non è stato precisato finora dalle autorità se la vittima è il paziente segnalato nei giorni scorsi dall'Iss come primo caso veneto al virus del Nilo occidentale. Negli ospedali dell'Ulss 6 è infatti ricoverato un altro uomo, di giovane età, positivo al West Nile, mentre su un 62enne sono in corso accertamenti.