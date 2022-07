Vicenza, travolge e uccide la moglie facendo una manovra in retromarcia: denunciato per omicidio stradale

Dramma a Isola Vicentina dove un 78enne è stato denunciato per omicidio stradale per aver investito e ucciso la moglie di 77 anni, Loredana Salvadori.

Durante una manovra in retromarcia con l'auto, l'uomo non si è accorto della donna e l'ha travolta per errore. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma portata all'ospedale "San Bortolo" di Vicenza in attesa dell'esame autoptico.