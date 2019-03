Vicenza, gdf sequestra 900 tonnellate di rifiuti nocivi da Campania

La guardia di finanza di Vicenza ha scoperto un magazzino carico di rifiuti speciali gestiti quasi sicuramente dalla camorra e provenienti dalle zone di Napoli e Caserta. In un capannone in disuso di 3mila metri quadrati nell'area industriale di Asigliano Veneto, i militari hanno trovato 600 balle rilegate da filo di ferro costituite, essenzialmente, da materiale plastico, tessile e da rifiuti solidi urbani per un peso di circa 900 tonnellate.