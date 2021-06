Vicenza, false fatture per finanziamenti Covid: 11 arresti

tgcom24

La squadra mobile e la guardia di finanza di Vicenza hanno eseguito 17 misure cautelari (9 arresti in carcere, 2 ai domiciliari e 6 obblighi di firma) nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture false, truffa e false dichiarazioni fiscali. Le operazioni avrebbero consentito anche di ottenere finanziamenti erogati per l'emergenza Covid-19. Nel blitz sono stati impegnati oltre 150 agenti.