Vicenza, cadavere in avanzato stato di decomposizione in un camper

Un corpo senza vita è stato trovato a Sossano, nel Vicentino.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, si trovava in un camper. Ancora ignota la sua identità. Potrebbe trattarsi di un anziano che viveva all'interno del mezzo. Era stato dato l'allarme perché l'uomo non era stato più visto in giro. I vigili del fuoco sono intervenuti recuperando la salma.