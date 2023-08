Verona, 13enne investito e ucciso: a Negrar i funerali | La mamma: "Eri il mio tutto, come farò senza di te?"

Chiesa di Negrar (Verona) gremita sabato mattina per l'ultimo saluto a Chris Obeng Abom.

Il paese della Valpolicella si è fermato per il funerale del baby calciatore, neppure quattordicenne, investito la sera del 31 luglio lungo la strada provinciale nella frazione di San Vito da un pirata che era fuggito senza prestare soccorso. Il ragazzo era deceduto il mattino seguente all'ospedale di Verona. Familiari, amici, compagni di squadra e di scuola e la comunità ghanese (il paese da cui è originaria la famiglia di Chris) si sono stretti attorno al papà Emmanuel e alla mamma Diana, straziati dal dolore, al fratello e alla sorella della giovane vittima. "Ti ho amato fin dal primo giorno che ti ho preso in braccio, eri il mio tutto e come farò senza di te? Non ti dimenticherò mai", ha affermato la madre del ragazzo durante il suo tributo, come riporta L'Arena.