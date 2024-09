Verona, donna uccisa in casa a colpi di arma da fuoco

Una donna è stata uccisa in casa a colpi di arma da fuoco: è successo a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Il corpo di Alessandra Spiazzi è stato trovato in cucina, accanto c'era il figlio, di 15 anni, ferito gravemente. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Il marito è stato sentito esclusivamente come persona informata sui fatti. Cosa sia successo dentro quella cucina e quale sia stata la mano che impugnava l'arma e la successione dei colpi è ancora oggetto della ricostruzione cui stanno lavorando i carabinieri, che hanno transennato tutta la zona attorno alla casa della famiglia.