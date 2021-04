Verona, da autobus a "carrozza dell'amore": l'autista Sabrina va a sposare il suo Stefano alla guida del 73

Facebook

Ha detto sì al suo Stefano alla Tomba di Giulietta, nel luogo più romantico di Verona, e ci è arrivata in autobus. Perché la sposa, Sabrina Bardi, è un'autista della locale azienda di trasporti Atv, come anche il marito, Stefano Rubele. Sabrina, vestita in rosso fiammante, per raggiungere il suo innamorato è salita, con paggi e damigelle, sulla corsa "nuziale" del 73 alle 10:28 di sabato mattina, partendo dalla fermata di Santa Lucia.