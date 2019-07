Verona, clochard bruciato dopo un pestaggio: 3 fermi per tentato omicidio

La questura di Verona ha compiuto tre fermi nell'indagine per il tentato omicidio del senzatetto romeno di 42 anni, Vasile Todirean, selvaggiamente picchiato e poi dato alle fiamme. L'uomo, che era stato trovato in fin di vita lunedì mattina vicino ai binari della stazione di Villafranca, è ora ricoverato in terapia intensiva. I fermati sono due cittadini italiani e un cittadino romeno, tutti senzatetto.