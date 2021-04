Verona, 40ennne vince 3 milioni di euro al "Gratta e Vinci" in pochi giorni: aperta inchiesta e denaro bloccato

lapresse

Due vincite record al "Gratta e Vinci", centrate dalla stessa persona in meno di 15 giorni, per un totale di 3 milioni di euro. Una coincidenza che, parsa molto strana, ha portato le autorità di vigilanza all'apertura di un'inchiesta nei confronti del vincitore milionario, un cittadino brasiliano di 40 anni. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Verona, dopo che l'uomo aveva disposto un bonifico di 800mila euro sul suo conto corrente in un istituto di credito brasiliano.