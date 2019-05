Verona, 17enne in coma profondo si risveglia

Poi però il miracolo, ancora senza spiegazione clinica, ma questo poco importa: Lorenzo si comincia a risvegliare. Apre gli occhi, muove le braccia e le gambe. Riesce a parlare. E oggi, come racconta L'Arena di Verona, il giorno più bello: Lorenzo è tornato a scuola per riprendere la propria vita dal momento in cui l'aveva sospesa quel giorno cinque mesi fa.



Contro ogni statistica, contro ogni scienza, non succede sempre ma quando succede è un bene parlarne. Se la situazione fosse precipitata, Lorenzo avrebbe potuto essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita. Non sappiamo cosa lo abbia fatto uscire dal tunnel buio nel quale era precipitato, l'importante per lui e per tutti quelli che gli vogliono bene è stato poter riprendere la propria vita.