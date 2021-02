Venezia, un'auto si ribalta: una morta e due feriti gravi

ansa

Una giovane donna è morta e altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto a Salzano, in provincia di Venezia. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza la vettura, che si era rovesciata, e soccorso gli occupanti assieme al personale sanitario del Suem. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale, mentre per la vittima non c'è stato nulla da fare.