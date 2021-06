Venezia, tentata rapina a gioielleria in San Marco: presi 3 anni dopo

Sgominata una banda internazionale specializzata in rapine in gioielleria: otto persone arrestate dai carabinieri di Venezia. Tra le varie accuse c'è quella per una tentata rapina ad una gioielleria in piazza San Marco il 17 marzo 2017. L'indagine durata tre anni e coordinata da Europol ha portato al fermo di cittadini estoni in Austria, Estonia e Finlandia. La banda aveva depredato gioielli in diversi Stati per circa un milione di euro.