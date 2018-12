Venezia, problemi a radar dell'aeroporto: decine di voli in ritardo

Disagi all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa del malfunzionamento del radar di terra. "L'operatività dei voli subirà delle forti ripercussioni. Vi preghiamo di monitorare lo status del vostro volo ed eventualmente di contattare la compagnia aerea", comunica in una nota lo scalo della città lagunare. Decine di voli in arrivo e in partenza presentano ritardi anche di diverse ore. Lunghe file al check-in e centinaia di passeggeri bloccati.