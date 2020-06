Venezia, precipita un elicottero ultraleggero: ferito il pilota

Un elicottero ultraleggero è precipitato in un campo di granturco a Caorle, in provincia di Venezia. Il pilota, di 56 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalla cellula dell'ultraleggero. L'area è stata poi messa in sicurezza.