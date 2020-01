Venezia, il Mose potrà essere in funzione dal 30 giugno

I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno comunicato durante un tavolo in Prefettura che il cronoprogramma del Mose prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie a partire dal 30 giugno. Il Mose entrerà in azione in caso di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni.