Venezia, incendio in un'abitazione: morti carbonizzati due anziani coniugi

Sono morti carbonizzati, forse sorpresi nel sonno, nell'incendio della propria abitazione a Gaggio di Marcon un piccolo centro nell'entroterra veneziano, andata in fiamme per cause che sono ancora da definire ma che, secondo i soccorritori intervenuti prontamente sul posto dopo l'allarme, sono con buona probabilità di natura accidentale. L e vittime sono una coppia di anziani: Silvano Conte di 86 anni e la moglie Maria Favaretto di 95. Il corpo dell'uomo è stato trovato in cucina mentre lei era nel letto, entrambi carbonizzati.

L'allarme è scattato verso l'alba quando i vicini hanno chiamato i Vigili del fuoco dopo aver sentito prima un acre odore di bruciato e poi visto il fumo uscire dalla villetta su due piani. Un'abitazione ben tenuta e che si trova in un tranquillo quartiere residenziale. Immediato l'intervento degli uomini del 115 che hanno prima di tutto hanno arginato le fiamme che ormai si erano diffuse per tutti l'immobile. Poi, con le loro dotazioni protettive, sono entrati nella nella villetta nel tentativo di portare soccorso agli anziani abitanti trovando, però, i due ormai privi di vita.



Nel frattempo, le tre squadre di pompieri che erano arrivati da Mestre hanno finito di domare le fiamme che hanno completamente distrutto il piano terra ed intaccato seriamente il secondo della villetta. Sul posto della tragedia sono giunti anche i figli degli anziani, pensionati, che abitavano poco distante dai genitori e che nulla hanno potuto fare, se non seguire la vicenda in zona di sicurezza. Per le prime verifiche tecniche si è recato sul posto anche il dirigente di supporto dei vigili del fuoco di Venezia, Giuseppe Costa. Sono quindi iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione, che è stata posta sotto sequestro.



Le cause dell'incendio sono in fase di accertamenti da parte personale tecnico del Niat, Nucleo investigativo antincendio territoriale. I corpi dei due anziani sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e la documentazione messa a disposizione del Pm di turno della Procura presso il Tribunale di Venezia.