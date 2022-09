Venezia, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: "L'ho presa al volo, non so dove ho trovato la forza"

"L'ho afferrata per il polso della mano che aveva ancora attaccata alla transenna dell'impalcatura. L'ho stretta con forza, mentre lei continuava a muoversi e ad agitare le gambe, è stata una fatica immane", ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera.

"Appena ho visto quell'abito sgargiante penzolare dalla cima del ponteggio, ho pensato solo a salire in alto il più presto possibile - prosegue il racconto -. Ho detto al collega di chiamare la sala operativa, mentre cominciavo a scalare la struttura salendo sulla scala. Dovevo riuscire ad arrivare in tempo, pensavo solo a quello". Per la giovane turista si è trattato di una questione di attimi: "Non si era ancora sganciata del tutto - ha siegato Crispo -, sono riuscito a prenderle il polso. Non ricordo precisamente attimo per attimo tutto quello che è accaduto, sto ancora metabolizzando, ma rivedendo il video, credo di aver tirato con tutta la forza che avevo per trattenerla. Mi ha aiutato l'adrenalina".

La giovane soffre di problemi psichici, è ora ricoverata -

Stando a quanto emerso, la giovane con un coltello ha tagliato il velo di protezione dell'impalcatura, salendo in cima. I passanti, la chiesa è in una zona di transito molto affollata, hanno richiamato l'attenzione degli agenti della Polizia, che si trovavano sul posto assieme ai vigili della Locale.

La donna, con problemi psichici, è stata ricoverata all'ospedale di Venezia e si valuteranno in un secondo momento le sue condizioni, che per ora sono stabili.