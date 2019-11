Venezia, De Micheli: "Obiettivo Mose pronto nel 2021"

"Ci sono stati forti rallentamenti sul progetto che però è compiuto al 93%: l'obiettivo è di finirlo entro il 2021, ma spero ci siano utilizzi parziali anche prima". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, parlando del Mose di Venezia. "Mancano gli ultimi 400 milioni di euro. Sono stati appostati dal governo, non sono fermi per motivi burocratici. Non c'è niente di fermo, i lavori vanno avanti", aggiunge.