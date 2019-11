Venezia, Conte: "Situazione drammatica, il Mose sta arrivando" | In mattinata una nuova super marea

"Per Venezia c'è un impegno a 360 gradi, c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere". Lo ha detto Giuseppe Conte uscendo dall'hotel nel quale ha dormito stanotte. E sulle polemiche legate al Mose dice: "E' un'opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed è in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta". Alle 10:50 nuovo picco di marea.