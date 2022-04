Venezia, carabinieri smantellano baby gang dedita a spaccio droga

I carabinieri di Portogruaro (Venezia), con il concorso dei colleghi di Bolzano, hanno smantellato una baby gang dedita allo spaccio di droga.

Le misure eseguite sono state emesse dal gip del Tribunale per i minorenni di Trieste, in relazione ad "un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti" per tre minori, per "detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti" per un quarto. Alcuni di loro risultano inoltre indagati per "detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico".