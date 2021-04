Venezia, bimba di 6 anni cade in vano ascensore in disuso: ferita

ansa

Una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata per 3 metri nel vano di un ascensore in disuso all'interno di un centro commerciale a Favaro Veneto. La bambina si trovava assieme al papà, quando si è appoggiata alla porta dell'ascensore, che si è aperta all'improvviso, facendola cadere nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con personale Saf. La bimba è stata trasportata in ospedale con ferite lievi.