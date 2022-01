Venezia, accoltella la compagna poi fugge: caccia all'uomo

ansa

Una donna 40enne è stata ferita a coltellate dal compagno a Noale (Venezia) pare nel corso di una lite familiare. La donna è stata trasportata all'ospedale della vicina Mirano: avrebbe riportato almeno una ferita al collo con un'arma da taglio. Per ora la prognosi è riservata, ma le ferite non sarebbero gravi e non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'aggressore è fuggito in automobile: in tutta la zona è scattata la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine.