Veneto sotto 100 terapie intensive, Zaia: in 10 giorni ci giochiamo futuro

"In 10 giorni ci giochiamo il futuro". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, riferendosi al primo giorno di avvio della Fase 2. "Iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole". Intanto dalla sanità regionale arrivano nuovi dati confortanti. Nelle terapie intensive del Veneto si è scesi sotto quota 100 posti occupati, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus.