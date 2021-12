Veneto, nuova ordinanza: mascherine all'aperto e test a medici ogni 4 giorni

Ansa

Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza che entra in vigore dalla mezzanotte fino al 16 gennaio. Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre all'aperto, a eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità. Per gli operatori sanitari e socio-sanitari, viene aumentata a 4 giorni la frequenza dei test per lo screening, finora era ogni 10 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.