Veneto, la locandina per invitare i fedeli alla funzione: "Vieni a messa, non aspettare che ti portino gli altri"

Vieni a messa, non aspettare che ti portino gli altri”. Questa la locandina apparsa sulla porta della chiesa parrochiale di San Giorgio al Tagliamento, paesino al confine tra Veneto e Friuli. L'invito è accompagnato dall’immagine, inequivocabile, di una bara portata a spalla da 4 persone. La trovata del parroco per attirare maggiori fedeli alla funzione non è passata inosservata e e secondo alcui fedeli la provocazione avrebbe un impatto emotivo troppo forte. C'è chi dice che il manifesto affisso "allontana le persone dalla chiesa", chi invece ritiene che "una bara come foto per andare a messa non ha senso".

Di certo il sacerdote non pensava di suscitare tanto clamore e dalla canonica chiude la questione con poche parole: "L'immagine l’ho presa da internet. Se non vieni mai in chiesa non ha senso che vieni solo per il funerale". ​Un messaggio chiaro che sta facendo discutere l’intera comunità. Insomma, si potrebbe dire, risultato raggiunto. O almeno in parte. Ora bisognerà vedere se le polemiche si trasformeranno in parrocchiani più diligenti .