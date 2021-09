Vaccini, finte iniezioni: indagata infermiera a Treviso

Afp

La procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'indagine, con le ipotesi di reato di omissione in atti d'ufficio e falso ideologico, nei confronti di un'infermiera sospettata di non aver iniettato le dosi di vaccino alle persone giunte nel centro di Villorba. La vicenda, che risale ad alcuni giorni fa, è stata portata alla luce in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno sostenuto di non essere stati vaccinati.