Turista tedesco morì nel Canal Grande a Venezia, la vedova dovrà pagare 229mila euro di spese legali

Vogel, in compagnia della moglie e dei tre figli, si trovava a bordo di una gondola pilotata da Stefano Pizzaggia. L'imbarcazione fu travolta da un vaporetto dell'Actv. Alla fine dell'inchiesta penale sono stati condannati tre comandanti dell'Actv per essersi ostacolati a vicenda, oltre a un motoscafista che aveva fatto una manovra pericolosa. Successivamente è stato condannato, in primo grado, anche un secondo gondoliere per aver sostato in maniera non regolare ostacolando, in questo modo, i vaporetti.



Il gondoliere Pizzaggia era stato scagionato in sede penale, dal momento che per i giudici non aveva colpe in quella situazione di traffico particolarmente caotico. La richiesta di danni, fatta dalla vedova, nei suoi confronti in quanto pilota del mezzo, è stata così respinta. Intanto però la donna ha dovuto pagare, secondo le tabelle previste dalla legge, 52mila euro per la difesa di Pizzaggia, altrettanti per quella della sua assicurazione e 25mila euro per le altre parti.