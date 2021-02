Treviso, truffa pannelli solari: sequestrati beni per 310mila euro

lapresse

La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato beni per 310mila euro a una coppia che aveva truffato un imprenditore spagnolo che aveva versato 675 mila euro per 7.500 pannelli solari, senza mai riceverli. La coppia trevigiana, titolare di una ditta operante nel settore delle energie rinnovabili, è stata denunciata per truffa, frode fiscale e riciclaggio.